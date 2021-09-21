Хокеїстка величезними грудьми приваблює фанів на матчі. Від її гарячих фото може розтанути лід

Найбільш сексуальна хокеїстка світу Мікайла Демайтер напередодні зимового сезону вирішила популяризувати свій вид спорту.
Дівчина вийшла на лід у короткому топі, який ледве вмістив груди.
"Якщо раніше ти не любив хокей, ти безумовно полюбиш його зараз", – написала Микайла в Instagram.
Нагадаємо, Мікайла у регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і піти в моделі.
І досягла успіху. На її сторінку в Instagram вже підписалися майже мільйон людей. І навряд чи пошкодували. Зацініть ці гарячі знімки.
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