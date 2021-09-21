Хоккеистка огромной грудью завлекает фанов на матчи. От ее горячих фото может растаять лед

Канадский вратарь Микайла Демайтер во время карантина начала работать моделью и весьма успешно. В соцсетях на нее подписалось около миллиона человек

Микайла Демайтер - вратарь женской хоккейной команды

Cамая сексуальная хоккеистка мира Микайла Демайтер накануне зимнего сезона решила популяризировать свой вид спорта.

Девушка вышла на лед в коротком топе, который едва вместил грудь.

"Если раньше ты не любил хоккей, ты определенно полюбишь его сейчас", – написала Микайла в Instagram.

Реклама

Напомним, Микайла в регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.

Реклама

И очень преуспела. На ее страницу в Instagram уже подписались почти миллион человек. И вряд ли пожалели. Зацените эти горячие снимки.

Реклама

Читайте также: