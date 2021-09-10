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Снова за свое. Бесстыдница из ММА соблазняет мужчин

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 сентября, 23:55
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Звезда ММА Пейдж Ванзант показала горячее фото из бассейна. Девушка зарабатывает уже не только в октагоне, но и на сайте для взрослых
Пейдж Ванзант продает свои интимные фото
Пейдж Ванзант продает свои интимные фото / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант в перерывах между боями продолжает зарабатывать деньги. Девушка размещает на специальном сайте для взрослых свои интимные фото.

А в Instagram Пейдж зазывает своих поклонников на страницу, где уже снимки для тех, кому 21+. Для этого она выкладывает очень сексуальные фото. Вот последнее из них. Девушка в миниатюрном купальнике отдыхает в бассейне.

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Смотрите яркие фото Пейдж Ванзант:

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Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала фото ню – со своим возлюбленным.

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16
2
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14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
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12
6
Ворскла
6
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11
7
Заря
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Верес
6
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8
9
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6
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7
10
Ингулец
7
8:12
7
11
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6
6:10
6
12
Минай
5
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5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
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15
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