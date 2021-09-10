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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Знову за своє. Безсоромниця з ММА спокушає чоловіків

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 вересня, 23:55
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Зірка ММА Пейдж Ванзант показала гаряче фото з басейну. Дівчина заробляє вже не тільки в октагоні, але і на сайті для дорослих
Пейдж Ванзант продає свої інтимні фото
Пейдж Ванзант продає свої інтимні фото / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант в перервах між боями продовжує заробляти гроші. Дівчина розміщує на спеціальному сайті для дорослих свої інтимні фото.

А в Instagram Пейдж зазиває своїх шанувальників на сторінку, де вже знімки для тих, кому 21+. Для цього вона викладає дуже сексуальні фото. Це остання з них. Дівчина в мініатюрному купальнику відпочиває в басейні.

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Дивіться яскраві фото Пейдж Ванзант:

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Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала фото ню – зі своїм коханим.

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