Те маленькі, то більші... Українка з UFC зчепилася з військовим із РФ через бюст

Скандал у соцмережах – Марина Мороз поставила на місце підписника з Росії, який звернувся до неї з вульгарним запитанням

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Українська зірка змішаних єдиноборств Марина Мороз опублікувала пікантні знімки в Instagram з Маямі, де вона проживає.

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30-річна спортсменка показала фото у відвертому жовтому купальнику в басейні, а потім похвалилася бюстом, вже сидячи в машині.

"День релаксу", – написала Марина Мороз.

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І під цими знімками отримала вульгарне питання від Марата Лугманова під ніком marat_96rus, в профілі якого завантажено фото у військовій формі з прапором РФ на плечі.

"Те маленькі, то більші, в чому твій секрет?" – запитав marat_96rus.

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Марина відреагувала, опублікувавши емодзі жінки, яка втратила дар мови. А потім додала: "Ростуть".

При цьому до їхньої розмови долучився ще один фоловер спортсменки, звернувшись до росіянина: "Ти чіпляєшся до людини за її тіло, хоча ця людина досягла стільки, скільки тобі в цьому житті не бачити. Якщо надягнув форму, поводься гідно".

Раніше ми писали, що Марину Мороз в еротичній білизні обізвали продажною.

"Не знав, що бійці UFC так мало заробляють, що продають себе і свої фотки і відео в Мережі", – написав один з підписників Марини

Мороз відреагувала тоді дуже емоційно:

"Люблю читати ваші й****ті коменти. Вам подобається сидіти і обговорювати в інсті жінок, скільки вони заробляють. Хлопці, ви не мужики, а півні"

Відзначимо, що в активі Марини Мороз в MMA 10 перемог за трьох поразках. За даними Tapology.com, за свою кар'єру вона заробила 146 тисяч доларів.

Фото Марини Мороз в соцмережах

Також раніше ми публікували фото, від якого мурашки по тілу: Марина Мороз показала черепи своїх ворогів.