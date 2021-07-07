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Бій зі Страхом! Українська зірка UFC отримала нову суперницю

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 20:16
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Боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз свій наступний бій проведе 16 жовтня проти представниці Бразилії Луани Кароліни
Марина і Луана проведуть бій 16 жовтня
Марина і Луана проведуть бій 16 жовтня / Фото: Instagram

Єдина українка в жіночому UFC Марина Мороз після паузи в півтора роки повертається в октагон. 16 жовтня українка поб'ється на турнірі UFC проти Луани Кароліни з Бразилії.

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Останній бій Мороз провела 14 березня 2020 року, коли перемогла Майру Буено Сілву. Відтоді Марина тричі знімалася з боїв, які були заплановані на 5 вересня, 5 грудня 2020 року, а також на 5 червня 2021 року.

Свою кар'єру в UFC в 2015 році Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Наразі в активі 29-річної Мороз 10 перемог, але є і три поразки.

Луані Кароліні, на прізвисько Страх, недавно виповнилося 28. На її рахунку сім перемог і дві поразки.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати:

"Мені тоді навіть повітрям страшно було харчуватися. Здавалося, що от подихаю – і кілограм додасться. Тренер тоді говорив, що я була сильно худа з ростом 172 см. Але у мене ще й кістки важкі. І ось навіть тепер, коли я перейшла в категорію 57 кг, він говорить: "Ти має вигляд як на 52". Я така висока, сухенька, м'язи маленькі, збиті. Категорія 57 кг набагато краще мені підходить. А раніше під бій я практично знищувала своє тіло".

Марина Мороз – про труднощі ваговій категорії Відео: Сегодня|Спорт
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