Бой со Страхом! Украинская звезда UFC получила новую соперницу

Боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз свой следующий бой проведет 16 октября против представительницы Бразилии Луаны Каролины

Марина и Луана проведут бой 16 октября / Фото: Instagram

Единственная украинка в женском UFC Марина Мороз после паузы в полтора года возвращается в октагон. 16 октября украинка подерется на турнире UFC против Луаны Каролины из Бразилии.

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Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, когда победила Майру Буэно Силву. С тех пор Марина трижды снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, а также на 5 июня 2021 года.

Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.

Луане Каролине, по прозвищу Страх, недавно исполнилось 28. На ее счету семь побед и два поражения.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать:

"Мне тогда даже воздухом страшно было питаться. Казалось, что сейчас подышу – и килограмм прибавится. Тренер тогда говорил, что я была сильно худая с ростом 172 см. Но у меня еще и кости тяжелые. И вот даже сейчас, когда я перешла в категорию 57 кг, он говорит: "Ты как на 52 выглядишь". Я такая высокая, сухенькая, мышцы маленькие, сбитенькие. Категория 57 кг намного лучше мне подходит. А раньше под бой я практически уничтожала свое тело".