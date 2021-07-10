Вогненебезпечно: українська красуня з MMA заїхала на заправку в сексі образі

Марина Мороз продовжує завойовувати мережу гарячим контентом. На цей раз красуня показала, як заправляє свій величезний "Хаммер" в пікантному образі

Марина Мороз показала гарячу заправку / Фото: Instagram

Українська зірка Марина Мороз порадувала фанатів пікантним відео в Instagram. Бойова красуня похвалилася неймовірно гарячої заправкою автомобіля. Дівчина приїхала на заправну станцію на "Хаммері" в сексуальній мінісукні і рожевих ботфортах.

Трохи раніше українка привітала США з Днем незалежності, сфотографувавшись в купальнику в кольорах американського прапора і червоних чобітках.