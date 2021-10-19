Дівчина динамівця закосила під Памелу Андерсон

Кохана словенського легіонера київського Динамо Беньяміна Вербича побалувала фоловерів черговим гарячим знімком

Памела Андерсон і кохана Вербича / Фото: Instagram

Модель Playboy Альвіна Царенко, яка в серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, похвалилася шикарною формою за два місяці після пологів.

Ефектна блондинка постала в образі героїні серіалу "Рятувальники Малібу" – не тільки підібравши купальник, але і зробивши зачіску, як у знаменитої кінодіви Памели Андерсон.

Нагадаємо, раніше Вербич влаштував Альвіні шикарну зустріч після пологів.

Вербич, його кохана і малюк / Фото: Instagram

А зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.

Дивіться більше фото коханої Вербича