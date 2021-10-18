Волейболістку критикували за відверті фото, а вона на зло зняла з себе все

Кайла Сіммонс у всій красі / Фото: Instagram
Пішовши з волейболу, дівчина зосередилася на модельному бізнесі, а саме – рекламі купальників. Благо, цьому сприяли пишні форми Кайли.
Але на свіжому фото Красуня зняла з себе навіть крихітний купальник! Кайла вийшла випити кави повністю оголеною, прикрившись лише ковдрою.
Далі по темі
Інші фото Кайли Сіммонс:
Читайте також:
- Напівгола Анжеліка Терлюга з медаллю Олімпіади: гарячі фото каратистки
- Даша, це ти Міс Україна Всесвіт! Білодід затьмарила переможницю
- У купальнику вилізла на пальму: українську спортсменку порівняли з мавпою
- О п'ятій ранку! Дружині динамівця захотілося встигнути щось ще до пологів
- Таємнича незнайомка: що за красуня цілує Олега Верняева
- Дар'я Білодід стала "співучасницею злочину": зізнання подруги
- Дівчина динамівця видала еротичну фотосесію після пологів