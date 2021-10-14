Таємнича незнайомка: що за красуня цілує Олега Верняєва

Що за красуня цілує Олега Верняєва? / Фото: Instagram
Інформації про красуні не так вже й багато. У Instagram у неї псевдонім vlladaa, зате у неї в підписниках багато українських спортсменів – крім самого Верняева це наші гімнастки, гандболістки, легкоатлетки і інші.
Ймовірно, дівчина сама займається спортом або раніше була спортсменкою. Ви тільки подивіться, як вона вміло сіла на шпагат!
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