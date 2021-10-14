У купальнику вилізла на пальму: українську спортсменку порівняли з мавпочкою

Чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоїна поділилася з фоловерами знімками своєї відпустки на березі Карибського моря.
28-річна лучанка вибрала місцем відпочинку Домініканську Республіку.
"Як я спалювала свої калорії? Цілком правильно – лазила по пальмах. Я багато їла і багато лазила. Але все ж в зимовий час зайві кілограми будуть для мене тільки плюсом – адже в Європі вже дуже холодно, а я майже всюди – в купальнику" , – написала у себе в Instagram Яна Беломоїна.
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"Що це за спорт такий?" – поцікавився у Яни олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.
"А що там ще робити?" – відповіла на це велосипедистка.
Інші ж підписники почали порівнювати Яну з "маленькою мавпочкою", а її піруети на пальмі – з танцями на пілоні.
Нагадаємо, на нещодавній Олімпіаді в Токіо Беломоїна посіла восьму сходинку.