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В купальнике вылезла на пальму: украинскую спортсменку сравнили с обезьянкой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 октября, 15:13
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Звезда мирового маунтинбайка Яна Беломоина весело провела свой отпуск в Доминикане
Яна Беломоина в Доминикане
Яна Беломоина в Доминикане / Фото: Instagram

Чемпионка Европы и бронзовая призерша чемпионата мира по маунтинбайку Яна Беломоина поделилась с фолловерами снимками своего отпуска на берегу Карибского моря.

28-летняя лучанка выбрала местом отдыха Доминиканску Республику.

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"Как я сжигала свои калории? Совершенно верно – лазила по пальмам. Я много ела и много лазила. Но все же в зимнее время лишние килограммы будут для меня только плюсом – ведь в Европе уже очень холодно, а я почти всюду – в купальнике", – написала у себя в Instagram Яна Беломоина.

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"Что это за спорт такой?" – поинтересовался у Яны олимпийский призер по карате Станислав Горуна.

"А что там еще делать?" – ответила на это велосипедистка.

Другие же подписчики принялись сравнивать Яну с "маленькой обезьянкой", а ее пируэты на пальме – с танцами на пилоне.

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Яна Беломоина стала восьмой на Олимпиаде-2020
Яна Беломоина стала восьмой на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Напомним, на недавней Олимпиаде в Токио Беломоина заняла восьмое место.

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