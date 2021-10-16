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Напівгола Анжеліка Терлюга з медаллю Олімпіади: гарячі фото каратистки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 жовтня, 18:43
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Одеситка Анжеліка Терлюга, що стала срібною призеркою Олімпіади в Токіо, потішила шанувальників спокусливою фотосесією
Срібна медалістка Олімпіади Анжеліка Терлюга
Срібна медалістка Олімпіади Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

29-річна Анжеліка Терлюга опублікувала всього два фото в Instagram. Зате які!

Каратистка, змінивши кімоно на купальник, похвалилася стрункими ніжками на шпильках.

При цьому на шиї у дівчини красується добута нею в Токіо срібна олімпійська нагорода.

"Будьте героями вашого життя, а не жертвами", – так підписала спокусливі знімки Анжеліка.

Зовсім недавно Анжеліка Терлюга, яка після Олімпіади зіграла весілля з тренером із карате Володимиром Зарецьким, скаржилася, що під час медового місяця на Мальдівах від'їла живіт. Але, дивлячись на свіжі фото, хіба скажеш, що у спортсменки є проблеми із зайвою вагою?

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