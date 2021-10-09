Дівчина динамівця видала еротичну фотосесію після пологів

Кохана дівчина Вербича / Фото: Instagram
У серпні модель Playboy Альвіна Царенко подарувала динамівцю Беньяміну Вербичу сина, якому дали ім'я Май.
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Після цього Вербич влаштував Альвіні і малюкові казкову зустріч вдома.
А тепер кохана Вербича похвалилася спокусливою формою, яку встигла повернути собі через лічені місяці після пологів. Гарячі фото Альвіна опублікувала в Instagram.
"Мамасіта", – підписала дівчина свої фото.
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До речі, зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.
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