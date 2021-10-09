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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дівчина динамівця видала еротичну фотосесію після пологів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 жовтня, 19:08
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Кохана словенського легіонера Динамо Беньяміна Вербича опублікувала гарячі знімки, похвалившись відмінною формою після народження сина
Кохана дівчина Вербича
Кохана дівчина Вербича / Фото: Instagram

У серпні модель Playboy Альвіна Царенко подарувала динамівцю Беньяміну Вербичу сина, якому дали ім'я Май.

Після цього Вербич влаштував Альвіні і малюкові казкову зустріч вдома.

А тепер кохана Вербича похвалилася спокусливою формою, яку встигла повернути собі через лічені місяці після пологів. Гарячі фото Альвіна опублікувала в Instagram.

"Мамасіта", – підписала дівчина свої фото.

Дивіться попередні знімки Альвіни

До речі, зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.

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