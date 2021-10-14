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О п'ятій ранку! Дружині динамівця захотілося встигнути дещо зробити ще до пологів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 жовтня, 11:37
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Віталій Буяльський та його дружина в очікуванні другої дитини – щоб зафіксувати цей стан сім'ї на фото, Аліна встала ні світ ні зоря
Віталій Буяльський і його дружина Аліна
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна поділилася їхніми сімейними фото в очікуванні другої дитини.

За словами дівчини, щоб ними обзавестися, їй довелося прокинутися задовго до сходу сонця.

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"Які круті фото. Гадала, вже залишуся без сімейної фотосесії через графік Віталіка. Але я знайшла вихід – прокинутися о п'ятій ранку, всіх підняти і поїхати на зйомки, щоб зафіксувати цей момент. Це було варте того", – написала Аліна Буяльська в Instagram.

Нагадаємо, у Віталія і Аліни Буяльських уже є дочка Злата, якій у листопаді виповниться чотири рочки. Тепер подружжя чекає сина.

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Буяльський і його родина
Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Віталій Буяльський і його дружина Аліна
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

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Додамо, що під час вагітності Аліна Буяльська перехворіла на COVID.

"П'ять днів гадала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав коронавірус. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім зникли смаки і запахи. Але смак повернувся за два дні", – розповідала дружина півзахисника Динамо.

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