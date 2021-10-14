О п'ятій ранку! Дружині динамівця захотілося встигнути дещо зробити ще до пологів

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна поділилася їхніми сімейними фото в очікуванні другої дитини.
За словами дівчини, щоб ними обзавестися, їй довелося прокинутися задовго до сходу сонця.
"Які круті фото. Гадала, вже залишуся без сімейної фотосесії через графік Віталіка. Але я знайшла вихід – прокинутися о п'ятій ранку, всіх підняти і поїхати на зйомки, щоб зафіксувати цей момент. Це було варте того", – написала Аліна Буяльська в Instagram.
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Нагадаємо, у Віталія і Аліни Буяльських уже є дочка Злата, якій у листопаді виповниться чотири рочки. Тепер подружжя чекає сина.
Додамо, що під час вагітності Аліна Буяльська перехворіла на COVID.
"П'ять днів гадала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав коронавірус. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім зникли смаки і запахи. Але смак повернувся за два дні", – розповідала дружина півзахисника Динамо.