В пять утра! Жене динамовца захотелось успеть кое-что еще до родов

Супруга лидера Динамо Виталия Буяльского Алина поделилась их семейными фото в ожидании второго ребенка.
По словам девушки, чтобы ими обзавестись, ей пришлось проснуться задолго до восхода солнца.
"Какие крутые фото получились. Думала, уже останусь без семейной фотосессии из-за графика Виталика. Но я нашла выход – проснуться в пять утра, всех поднять и поехать запечатлеть этот момент. Это того стоило", – написала Алина Буяльская в Instagram.
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Напомним, у Виталия и Алины Буяльских уже есть дочка Злата, которой в ноябре исполнится четыре годика. Теперь супруги ждут сына.
Добавим, что во время беременности Алина Буяльская переболела коронавирусом.
"Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал коронавирус. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня", – рассказывала жена полузащитника Динамо.