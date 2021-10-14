В пять утра! Жене динамовца захотелось успеть кое-что еще до родов

Виталий Буяльский и его супруга в ожидании второго ребенка – чтобы зафиксировать это состояние семьи на фото, Алина встала ни свет ни заря

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Супруга лидера Динамо Виталия Буяльского Алина поделилась их семейными фото в ожидании второго ребенка.

По словам девушки, чтобы ими обзавестись, ей пришлось проснуться задолго до восхода солнца.

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"Какие крутые фото получились. Думала, уже останусь без семейной фотосессии из-за графика Виталика. Но я нашла выход – проснуться в пять утра, всех поднять и поехать запечатлеть этот момент. Это того стоило", – написала Алина Буяльская в Instagram.

Напомним, у Виталия и Алины Буяльских уже есть дочка Злата, которой в ноябре исполнится четыре годика. Теперь супруги ждут сына.

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Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Добавим, что во время беременности Алина Буяльская переболела коронавирусом.