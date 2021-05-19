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Буяльський не вгадав: дружина динамівця розсекретила стать дитини

Олег Люлька Олег Люлька
19 травня, 12:51
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Півзахисник Динамо і його дружина Аліна чекають на другу дитину. Сам футболіст вважав, що це знову буде дівчинка, проте, як виявилося, він помилявся
Буяльський і його сім'я
Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram

Вагітна дружина півзахисника Динамо Віталія Буяльського Аліна оприлюднила в Instagram зворушливе відео, наприкінці якого її фоловерів чекала відповідь на питання – хлопчика чи дівчинку вона чекає.

Нагадаємо, раніше 3-річна дочка пари Злата впевнено заявила, що у неї буде сестричка.

Десь таким же був прогноз і Віталія Буяльського: "Хочу хлопчика, але, гадаю, буде дівчинка".

Однак, за фактом, і Злата, і Віталій помилилися.

"It's a boy", – висвітилося наприкінці відео повідомлення, підкріплене знімком УЗД

"Вітаю!!!)) Це такий кайф і таке щастя", – написала Аліні Буяльській у коментарях під відео дружина ексворотаря Динамо Максима Коваля Карина, яка на додачу до 5-річної доньки нещодавно народила своєму чоловікові сина

Буяльський і його родина
Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Віталій Буяльський і його дружина Аліна
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

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Нагадаємо, про цікавий стан своєї дружини Віталій Буяльський повідомив під час матчу з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик. Півзахисник Динамо і збірної України засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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