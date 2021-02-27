Змовилися народжувати! Дружина колишнього воротаря "Динамо" подарувала йому сина-велетня

Український голкіпер Максим Коваль хоч вже і не є гравцем "Динамо", однак бейбі-бум в київському клубі підтримав. Вже на цьому тижні відбулося поповнення в родині Олександра Караваєваі Артема Бесєдіна. А тепер дружина Карина народила сина і воротареві "Аль-Фатеха" із Саудівської Аравії Ковалю.

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Модель Карина Левинська подарувала 28-річному Ковалю другу дитину – пара вже виховує 5-річну доньку Мію. Карина народжувала в Києві і зізналася, що перед виїздом до пологового будинку наридалась, зворушливо прощаючись з донькою. І тільки після пологів зрозуміла, чому у неї був такий великий живіт – малюк народився зростом 57 см.

"Тепер у мами місія оновити дитині гардероб, тому що все було куплено на зріст 52-56 см", – зізналася Карина.

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Відзначимо, що Карина закінчила Київський інститут туризму, економіки і права. Більше 15 років займається бальними танцями, а також пробувала себе в балеті.

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Раніше ми писали, що дружина колишнього воротаря "Динамо" пристебнула до доньки подушку і підірвала інтернет.

Максим Коваль проміняв "Динамо" на Саудівську Аравіюі став повноцінним гравцем "Аль-Фатеха" в липні 2019 року. До цього український голкіпер провів там сезон на правах оренди. А починав кар'єру 28-річний Коваль в запорізькому "Металурзі", після чого, крім київського клубу, пограв в "Говерлі", датському "Оденсе" та іспанською "Депортіво".

Нагадаємо, що в кінці грудня футболіст "Динамо" де Пена вперше став батьком і попередив сина.

А ще трохи раніше українська тенісистка народила сина легіонеру київського "Динамо".

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