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Буяльский не угадал: жена динамовца рассекретила пол ребенка

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 12:51
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Полузащитник Динамо и его супруга Алина ждут второго ребенка. Сам футболист полагал, что это снова будет девочка, однако, как оказалось, он ошибался
Буяльский и его семья
Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Беременная супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина обнародовала в Instagram трогательное видео, в концовке которого ее фолловеров ждал ответ на вопрос – мальчика или девочку она ждет.

Напомним, ранее 3-летняя дочка пары Злата уверенно заявила, что у нее будет сестричка.

Где-то таким же был прогноз и Виталия Буяльского: "Хочу мальчика, но, думаю, будет девочка".

Однако, по факту, и Злата и Виталий ошиблись.

"It's a boy", – гласило сообщение в концовке видео, подкрепленное снимком УЗИ

"Поздравляю!!!)) Это такой кайф и такое счастье", – написала Алине Буяльской в комментариях под видео жена экс-вратаря Динамо Максима Коваля Карина, вдобавок к 5-летней дочке недавно родившая своему мужу сына

Буяльский и его семья
Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Виталий Буяльский и его жена Алина
Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Напомним, об интересном положении своей жены Виталий Буяльский сообщил во время матча с Ворсклой, празднуя первый в своей карьере хет-трик. Полузащитник Динамо и сборной Украины засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.

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