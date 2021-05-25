У вагітної дружини лідера Динамо – коронавірус

Дружина Віталія Буяльського Аліна, яка чекає хлопчика, розповіла, що у неї страшенно боліла голова, а запахи вона досі не відчуває

Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram

Вагітна дружина провідного півзахисника Динамо Віталія Буяльського Аліна і їхня 3-річна дочка Злата захворіли на COVID-19.

Про це Аліна Буяльська розповіла, відповідаючи на питання одного зі своїх підписників в Instagram: "Коли полетите у відпустку?"

"Ой, не питайте. Сподіваємося, скоро. В п'ятницю буде два тижні, як я зі Златою захворіли на COVID, – розповіла Аліна Буяльська. – П'ять днів думала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім зникли смаки і запахи. Але смак повернувся за два дні. А запахи так і не чую"

"Сподіваюся, вже одужую"

"У Злати тільки трохи соплі були і кашель. Наразі вже все в нормі", – додала Аліна Буяльська

Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Віталій Буяльський не вгадав стать другої дитини. Футболіст Динамо вважав, що це знову буде дівчинка, але, як виявилося, Аліна чекає хлопчика.

Нагадаємо, сам Буяльський недавно покинув табір збірної України і пропустить Євро. Обстеження показало, що у Віталія – тріщина плеснової кістки ступні, що стало наслідком зіткнення під час фінального поєдинку Кубка України проти Зорі (1:0). Лікування триватиме близько місяця.

Дивіться, як Буяльський зображував вагітність після хет-трику в матчі з Ворсклою