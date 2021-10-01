Східна принцеса: українська гімнастка підкорює Дубай

Влада Нікольченко захоплює фанатів / Фото: Instagram
На свіжому фото Влада постала перед підписниками в образі східної принцеси. Дівчина позувала на тлі піщаних дюн в ефектному східному плаття.
"Східні казки. Продовжіть фразу", – звернулася до своїх підписників Нікольченко в Instagram.
Нагадаємо, після того, як Влада пролетіла повз Олімпіади в Токіо, вона вирішила тимчасово зупинити кар'єру.
Читайте також:
- Шеву з вдень народження привітала племінниця: яка ж вона красуня!
- Літо тільки починається: самі стрункі ніжки українського спорту відпочивають в Дубаї
- А як вона танцює! Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля (відео)
- Заміна Попову? Дар'я Білодід на гойдалках з київським дзюдоїстом
- Чим жіноча зрада відрізняється від чоловічої: відповідає Ірина Морозюк