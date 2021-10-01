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Східна принцеса: українська гімнастка підкорює Дубай

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 00:04
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Українська гімнастка Влада Нікольченко швидко перепрофілювалася зі спортсменки в моделі. Красуня підкорює Дубай гарячими фотосесіями
Влада Нікольченко захоплює фанатів
Влада Нікольченко захоплює фанатів / Фото: Instagram

На свіжому фото Влада постала перед підписниками в образі східної принцеси. Дівчина позувала на тлі піщаних дюн в ефектному східному плаття.

"Східні казки. Продовжіть фразу", – звернулася до своїх підписників Нікольченко в Instagram.

Нагадаємо, після того, як Влада пролетіла повз Олімпіади в Токіо, вона вирішила тимчасово зупинити кар'єру.

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