Ее не остановить! Украинская красотка каждый день меняет купальники

Чемпионка Европы отставила в сторону байдарку и показала, как проводит отпуск на море

Купальники в национальных цветах

Украинская спортсменка-красавица Анастасия Горлова недавно удивлялась, как много лайков собирают ее фотографии в купальнике.

Заметив огромный интерес со стороны подписчиков, Анастасия продолжила выставлять в Instagram свои пляжные снимки.

За последние два дня Анастасия позировала в национальных цветах – синем и желтом купальнике.

Ранее у нее был такой купальный костюм.

Напомним, что Анастасия Горлова – чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках.