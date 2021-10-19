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СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Ее не остановить! Украинская красотка каждый день меняет купальники

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 20:33
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Чемпионка Европы отставила в сторону байдарку и показала, как проводит отпуск на море
Купальники в национальных цветах
Купальники в национальных цветах

Украинская спортсменка-красавица Анастасия Горлова недавно удивлялась, как много лайков собирают ее фотографии в купальнике.

Заметив огромный интерес со стороны подписчиков, Анастасия продолжила выставлять в Instagram свои пляжные снимки.

За последние два дня Анастасия позировала в национальных цветах – синем и желтом купальнике.

Ранее у нее был такой купальный костюм.

Напомним, что Анастасия Горлова – чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках.

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