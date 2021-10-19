Ее не остановить! Украинская красотка каждый день меняет купальники

Купальники в национальных цветах
Украинская спортсменка-красавица Анастасия Горлова недавно удивлялась, как много лайков собирают ее фотографии в купальнике.
Заметив огромный интерес со стороны подписчиков, Анастасия продолжила выставлять в Instagram свои пляжные снимки.
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За последние два дня Анастасия позировала в национальных цветах – синем и желтом купальнике.
Ранее у нее был такой купальный костюм.
Напомним, что Анастасия Горлова – чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках.
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