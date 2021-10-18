Як декабристка. Дружина гравця Динамо їздить за ним на всі матчі

У середу, 20 жовтня, київське Динамо на виїзді зіграє матч Ліги чемпіонів проти Барселони. Сьогодні кияни вилетіли на гру в столицю Каталонії.
Там їх уже чекає дружина захисника команди Олександра Тимчик.
"Ну привіт, Барселоно", – такий пост в Instagram опублікувала Карина.
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Треба сказати, що два тижні тому подібне повідомлення було з Мюнхена, де Динамо грало з Баварією.
Олександр і Карина одружилися навесні цього року. І, схоже, молода дружина поки побоюється відпускати самого чоловіка за кордон.
Матч Барселона – Динамо розпочнеться о 19:45. У каталонців поки дві поразки, у нас – нічия і поразка.
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