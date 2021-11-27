Дар'ю Білодід помітили з келихом. Чи порушила режим легенда?

Зіркова дзюдоїстка назвала десять причин, щоб зробити своє тіло здоровим та красивим

Білодід закликає тренуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід розповіла навіщо потрібне красиве та здорове тіло.

Спортсменка виділила десять причин для тренувань. І за це підняла келих... соку. Жодного порушення режиму.

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Любити своє відображення у дзеркалі. Легко справлятися з підвищеними навантаженнями та стресом. Подобатися собі та оточуючим. Бути впевненим на пляжі/басейні. Зберегти молодість та красу. Вести активний спосіб життя. Бути енергійними для досягнення цілей. Бути прикладом для своїх дітей. Підвищити стійкість до різних захворювань. Поліпшити стан шкіри, режим сну та чудово себе почувати.

Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Намагатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.

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Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася