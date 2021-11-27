Дар'ю Білодід помітили з келихом. Чи порушила режим легенда?

Білодід закликає тренуватися / Фото: Колаж: Сьогодні
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід розповіла навіщо потрібне красиве та здорове тіло.
Спортсменка виділила десять причин для тренувань. І за це підняла келих... соку. Жодного порушення режиму.
- Любити своє відображення у дзеркалі.
- Легко справлятися з підвищеними навантаженнями та стресом.
- Подобатися собі та оточуючим.
- Бути впевненим на пляжі/басейні.
- Зберегти молодість та красу.
- Вести активний спосіб життя.
- Бути енергійними для досягнення цілей.
- Бути прикладом для своїх дітей.
- Підвищити стійкість до різних захворювань.
- Поліпшити стан шкіри, режим сну та чудово себе почувати.
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Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.
"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Намагатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.
Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.
Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася
Українська красуня Дар'я Білодід / Фото: Instagram
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