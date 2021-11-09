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"Дубай, ти – приголомшливий": Білодід показала відпочинок у сексі-сукні

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 12:57
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21-річна дзюдоїстка, яка здобула бронзову медаль на Іграх у Токіо, набирає сили перед новими змаганнями
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід змінила кімоно на сукню чорного кольору. Красуня зараз відпочиває в ОАЕ.

Раніше ми писали, що представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з фоловерами дуже гарячим контентом.

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"Дубай, ти – приголомшливий", – прокоментувала Дар'я своє фото в сексуальній сукні на тлі хмарочоса.

Раніше батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід розповів про плани Дарії.

"Відпочинок, гадаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом. А як Дар'я відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху відновлювати тренування", – сказав Геннадій Білодід.

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При цьому сама Дар'я Білодід заявила, що має намір продовжити кар'єру в спорті: "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Прагну, щоб ця мрія здійснилася".

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