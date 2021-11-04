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Відверта зйомка зірки ММА: відео та фото

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 14:12
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Американська представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з фоловерами дуже гарячим контентом
Рейчел Остович
Рейчел Остович / Фото: Instagram

30-річна уродженка Гаваїв Рейчел Остович продовжує набирати популярності в соцмережах, у перервах між поєдинками викладаючи пікантні кадри в Instagram.

Проте цього разу Остович, схоже, перевершила за відвертістю усі попередні показники.

Брюнетка поділилася з 822 тисячами фоловерів кадром з еротичної фотосесії та відео, як відбувалися самі зйомки.

"У казки не вірте, але ми маємо наші фантазії", – написала у своєму пості Рейчел.

Зазначимо, що не так давно Остович влаштувала бійку на голих кулаках з іншою секссимволкою MMA Пейдж Ванзант – поєдинок тривав усі три раунди і завершився перемогою Рейчел одноголосним рішенням суддів.

Ванзант vs Остович
Ванзант vs Остович / Фото: Instagram

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