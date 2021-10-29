За кокосом і трусів не видно. Ось за чим їздять у Дубай

Українська гімнастка Влада Нікольченко зізналася у соцмережах, що дуже любить кокоси

Дубайський відпочинок Нікольченко

Зірка української мистецької гімнастики Влада Нікольченко згадала свій відпочинок в Еміратах.

Спортсменка в Instagram застигла мегаеротичне фото. Влада в мікроскопічному бікіні стоїть на колінах і тримає кокос.

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"Любителька кокосів", – підписала знімок Влада.

Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, виборола ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу Олімпіади-2020.

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Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.

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Нещодавно гімнастка поїхала в Дубай, звідки заспамила свої соцмережі дуже яскравими фотографіями.