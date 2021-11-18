Українка з UFC забула про спорт: красуня запалює у вульгарному вбранні біля басейну

Єдина українка UFC Марина Мороз, схоже, закинула свою спортивну кар'єру. Красуня частіше з'являється в Instagram, ніж у клітці

Марина Мороз забула про спорт / Фото: Instagram

За півтора роки Марина Мороз відмінила чотири свої бої. Зате де її можна точно зустріти – то це в соцмережах.

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Дівчина зробила ставку на розкрутку своєї сторінки та регулярно публікує пікантні фото та відео, через що у неї навіть трапляються конфлікти з фанатами.

На новому відео дівчина постала у трохи вульгарному образі – у купальнику у кольорах американського прапора, а також високих червоних чобітках.

У коментарях шанувальники спортсменки припускають, що з MMA вона вже зав'язала. Марина ж відповіла смайликом у вигляді долара.

Дивіться, якими фото ділиться спортсменка у соцмережах

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