Четвертий раз поспіль! Неймовірна стабільність українки в UFC

За півтора року Марина Мороз скасувала чотири своїх бої. На цей раз українка не зможе зустрітися з Луаною Кароліною 16 жовтня

Марина Мороз / Фото: Instagram

Українська спортсменка Марина Мороз знялася з поєдинку з Луаною Кароліною, який повинен був відбутися 16 жовтня на UFC Vegas 40. Замість Мороз на бій з бразилійкою вийде американка Сіджара Юбенкс.

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Відзначимо, українка відмовляється від поєдинку в UFC вже в четвертий раз поспіль.

Останній бій Мороз провела 14 березня 2020 року, коли перемогла Майру Буено Сілву. З тих пір Марина знімалася з боїв, які були заплановані на 5 вересня, 5 грудня 2020 року, а також на 5 червня 2021 року. І ось новий випадок. Причина поки не повідомляється.

Судячи по постах в Instagram, Марина зараз знаходиться в Орландо, де проходить конкурс бодібілдерів Містер Олімпія.

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Свою кар'єру в UFC в 2015 році Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Мороз 10 перемог, але є і три поразки.