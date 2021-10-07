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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зашкварні обійми: реакція Хабіба на критику Зінченка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 жовтня, 09:34
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Олександра Зінченка розгромили в соцмережах за фото з російською зіркою UFC Нурмагомедовим. Хабіб заступився за українця
Нурмагомедов і Зінченко
Нурмагомедов і Зінченко / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов звернувся до українського легіонера МанСіті Олександра Зінченка після того, як той отримавкритику фоловерів за обійми з росіянином на трибунах стадіону "Енфілд" під час матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті (2:2).

"Бажаю тобі удачі в усьому, якщо навіть комусь це не подобається", – написав Хабіб в Instagram.

У коментарях під цим постом Нурмагомедова сам Зінченко поставив три емодзі "Ура!" з піднятими догори руками.

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Висловився стосовно обіймів Зінченка з Нурмагомедовим і агент українського футболіста – росіянин Алан Прудников, заявивши Чемпионату: "Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?! Я побачив двох топових спортсменів!"

Нагадаємо, опублікувавши знімки обіймів з росіянином Нурмагомедовим, Зінченко отримав жорстке засудження від багатьох своїх підписників.

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  • "Бл*, Сашко"
  • "Зашквар"
  • "Олександре, якого дідька?"
  • "У нас війна з рашкою. Ще б з Кадировим в ясна засмоктався", – обурюються фоловери футболіста.

Відзначимо, що Нурмагомедов починав свій шлях у змішаних єдиноборствах в Україні. Він міг виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт.

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При цьому ексгравцеві Уфи Зінченку свого часу пропонували паспорт РФ, однак він залишився українцем.

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