Зашкварні обійми: реакція Хабіба на критику Зінченка

Олександра Зінченка розгромили в соцмережах за фото з російською зіркою UFC Нурмагомедовим. Хабіб заступився за українця

Нурмагомедов і Зінченко / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов звернувся до українського легіонера МанСіті Олександра Зінченка після того, як той отримавкритику фоловерів за обійми з росіянином на трибунах стадіону "Енфілд" під час матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті (2:2).

"Бажаю тобі удачі в усьому, якщо навіть комусь це не подобається", – написав Хабіб в Instagram.

У коментарях під цим постом Нурмагомедова сам Зінченко поставив три емодзі "Ура!" з піднятими догори руками.

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Висловився стосовно обіймів Зінченка з Нурмагомедовим і агент українського футболіста – росіянин Алан Прудников, заявивши Чемпионату: "Не знаю, хто що бачить і коментує на цих фото?! Я побачив двох топових спортсменів!"

Нагадаємо, опублікувавши знімки обіймів з росіянином Нурмагомедовим, Зінченко отримав жорстке засудження від багатьох своїх підписників.

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"Бл*, Сашко"

"Зашквар"

"Олександре, якого дідька?"

"У нас війна з рашкою. Ще б з Кадировим в ясна засмоктався", – обурюються фоловери футболіста.

Відзначимо, що Нурмагомедов починав свій шлях у змішаних єдиноборствах в Україні. Він міг виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт.

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При цьому ексгравцеві Уфи Зінченку свого часу пропонували паспорт РФ, однак він залишився українцем.