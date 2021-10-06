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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Страшно на це дивитися: Джигурда побив депутата партії Путіна в боксерському поєдинку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 19:08
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Одіозний російський актор Микита Джигурда провів поєдинок проти скандального депутата з партії Путіна Віталія Мілонова. "Видовище" не для людей зі слабкими нервами
Актор проти депутата: вогняний бій в Росії
Актор проти депутата: вогняний бій в Росії

Поєдинок відбувся за правилами боксу в форматі три раунди по одній хвилині, але в рукавичках для змішаних єдиноборств і в клітці MMA.

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За кілька годин до бою Мілонов домовився, щоб його не били по обличчю – скоро ж вибори. Судячи з відео, ногами також було заборонено бити.

Сам бій більше був схожий на якийсь цирк. Джигуда розмахував рука в стилі "п'яного майстра", а Мілонов, який вийшов в клітку в футболці, задкував, уникаючи будь-якого контакту.

А як тільки Джигурда пішов в атаку і завдав кілька ударів по корпусу Мілонова, той у ту ж мить впав на канвас. До речі, обидва "бійця" побували в нокдауні, але за очками перемогу здобув актор.

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Нагадаємо, що Мілонов відомий своїми скандальними витівками. Зокрема, у 2017 році він відвідав окуповані території Донбасу – Горлівки і Зайцеве і подарував бойовикам тепловізор і квадрокоптер. Йому заборонено в'їзд в Україну.

Джигурда також запам'ятався симпатіями до незаконних "республік". У нього навіть було "громадянство" так званої "ДНР", але його швидко відкликали. Тоді заявлялося, що йому видали громадянство помилково.

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