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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Як живе колишня подружка Кличка: кохання крутили ще до Хейден

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 10:40
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Німецька модель Альона Гербер після стосунків з боксером, крутила роман з олімпійським чемпіоном зі стрибків з трампліну та вийшла заміж за футболіста збірної Німеччини
Володимир приховував відносини з Альоною
Володимир приховував відносини з Альоною

Взимку 2009 року Володимир Кличко познайомився із голлівудською актрисою – Хейден Панеттьєр. І став розсудливим, хоча до цього міняв дівчат, як рукавички.

Однією із коханок боксера була зірка німецького видання Playboy Альона Гербер. Про це писала німецька преса. Хоча Володимир не хотів світити їхні стосунки. Пару ніхто не бачив на вечірках чи офіційних заходах.

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Цілий рік, поки тривав їхній роман, Кличко просив дівчину нічого не говорити пресі і намагався не з'являтися з Альоною на публіці.

Зрештою, вони розійшлися. Але любов до спортсменів у Альони залишилася. Довгий час вона крутила роман із олімпійським чемпіоном, стрибуном з трампліна Свеном Ханнавальдом. А у 2017 році вийшла заміж за колишнього гравця збірної Німеччини з футболу Клеменса Фріца та народила доньку.

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Наразі Альона Гербер працює на спортивному ТБ. Вона навіть брала інтерв'ю у Ліонеля Мессі.

А ще знімається в серіалах, найвідоміші з яких "Погані дівчата", "Заборонене кохання", "Корабель мрії"...

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