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Володимир Кличко ледь не побився із зіркою UFC

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 21:17
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У це важко повірити, але екс-чемпіон UFC Андрій Орловський міг провести бій проти Володимира Кличка
Володимир Кличко та Андрій Орловський
Володимир Кличко та Андрій Орловський / Фото: Колаж: Сьогодні

Історію про поєдинок, що не відбувся, білоруський важкоатлет, на прізвисько Пітбуль, розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі Ушатайка. За словами Орловського бій мав відбутися у 2010 році.

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"Те, що зробили Мейвезер із Макгрегором три роки тому, я мав зробити у 2009-му чи 2010-му році з Володимиром Кличком.

Попередньо мій менеджер з боксу розмовляв із компанією Кличко, щоб мені набили боксерський рекорд.

Зробили б десь 10 боїв, а потім за великі бабки ми б побилися проти Кличка", – розповів Орловський.

Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира
Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира / Фото: Getty Images

Слід зазначити, що у 2009-му році український боксер Володимир Кличко володів титулами за версією WBO та IBF.

А білоруський боєць ММА Андрій Орловський у січні 2009 року програв титульний бій Федору Ємельяненку.

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/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у жовтні цього року 42-річний ветеран UFC Андрій Орловський відмолотив бразильця Карлоса Феліпе на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 195.

Андрій Орловський vc Карлос Феліпе
Андрій Орловський vc Карлос Феліпе / Фото: mmamania.com

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Зазначимо, що білоруський спортсмен довгий час вважався одним із провідних бійців ММА. Він був одинадцятим чемпіоном UFC у важкій вазі (2005-2006).

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