Владимир Кличко едва не подрался со звездой UFC

Историю о несостоявшемся поединке белорусский тяжеловес, по прозвищу Питбуль, рассказал в интервью на Youtube-канале Ушатайка. По словам Орловского бой должен был состоятся в 2010 году.
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"То, что сделали Мейвезер с Макгрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010-м году с Владимиром Кличко.
Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд.
Сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко", – рассказал Орловский.
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Нужно отметить, что в 2009-м году украинский боксер Владимир Кличко владел титулами по версии WBO и IBF.
А белорусский боец ММА Андрей Орловский в январе 2009 года проиграл титульный бой Федору Емельяненко.
Напомним, что в октябре этого года 42-летний ветеран UFC Андрей Орловский отмолотил бразильца Карлоса Фелипе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 195.
Отметим, что белорусский спортсмен долгое время считался одним из ведущих бойцов ММА. Он был одиннадцатым чемпионом UFC в тяжёлом весе (2005—2006).
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