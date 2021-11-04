Конор Макгрегор напоил звезду Голливуда элитным виски

Звезда ММА Конор Макгрегор встретился с актером Джонни Деппом во время отпуска в Риме. Ирландец угостил Деппа своим виски

Конор Макгрегор и Джонни Депп / Фото: Instagram

Макгрегор опубликовал в Instagram серию фотографий встречи с Деппом, которого поблагодарил за гостеприимство.

Ранее мы писали, что Макгрегор анонсировал величайший камбэк в истории спорта.

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"Я и Джонни Депп наслаждаемся отличным стаканом Proper Twelwe. Спасибо тебе за доброту и гостеприимство к моей семье, Джонни. Настоящий джентльмен", – написал Макгрегор.

Несмотря на то, что фанаты шутили, что Макгрегор, похоже, заставлял Деппа выпить немного своего виски, фотографии предполагали, что эти двое действительно наслаждались напитком, находясь в компании друг друга.

Их встреча произошла, когда Макгрегор и его семья были в Италии на крестинах своего сына Риана.

Однако праздник закончился спорно, когда его обвинили в том, что он ударил итальянского ди-джея и сломал ему нос.