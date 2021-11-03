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Худший костюм на Хэллооуин: фанат превратил сыновей в Конора Макгрегора

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 ноября, 16:40
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Звезда UFC Конор Макгрегор вдохновил своего фаната на необычный костюм на Хэллоуин для своих детей. Большинство родителей выбирают сказочных персонажей, но этот выбрал образ самого бойца
Образ Макгрегора выбрали в качестве костюма на Хэллоуин
Образ Макгрегора выбрали в качестве костюма на Хэллоуин / Фото: REUTERS

Болельщик смешанных единоборств похвастался оригинальным образом собственных детей на Хэллоуин.

Мальчики нарядились в зеленые шорты, как и Конор, а также получили рыжую бороду и татуировки на груди. Все как у кумира их отца.

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Видео с детьми фанат опубликовал в комментарии под одним из постов Макгрегора в Twitter. Ирландцу такой образ понравился.

Кстати, накануне Макгрегор анонсировал величайший камбэк в истории спорта. Ирландский боец провел первую полноценную тренировку после травмы, полученной в бою с Дастином Порье.

Конор Макгрегор и Дастин Порье
Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: Reuters

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Напомним, что Конор Макгрегор получил перелом ноги в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал американский боец.

А недавно мы сообщали о скандале в который попал ирландец. Конор Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

Макгрегор vs Факкинетти
Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

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