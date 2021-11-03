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Найгірший костюм на Гелловін: фанат перетворив синів на Конора Макгрегора

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 листопада, 16:40
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Зірка UFC Конор Макгрегор надихнув свого фаната на незвичайний костюм на Гелловін для своїх дітей. Більшість батьків вибирають казкових персонажів, але цей вибрав образ самого бійця
Образ Макгрегора вибрали як костюм на Гелловін
Образ Макгрегора вибрали як костюм на Гелловін / Фото: REUTERS

Уболівальник змішаних єдиноборств похвалився оригінальним образом своїх дітей на Гелловін.

Хлопчики вбрались у зелені шорти, як і Конор, а також отримали руду бороду та татуювання на грудях. Все як у кумира їхнього батька.

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Відео з дітьми фанат опублікував у коментарі під одним із постів Макгрегора у Twitter. Ірландцю такий образ сподобався.

До речі, напередодні Макгрегор анонсував найбільший камбек в історії спорту. Ірландський боєць провів перше повноцінне тренування після травми, отриманої у бою з Дастіном Пор'є.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є
Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що Конор Макгрегор отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув американський боєць.

А нещодавно ми повідомляли про скандал у який потрапив ірландець. Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а потім закотив вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.

Макгрегор vs Факкінетті
Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

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