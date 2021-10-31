Він повернувся помститися! Макгрегор анонсував найбільший камбек в історії спорту

Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор провів перше повноцінне тренування після травми, отриманої в бою з Дастіном Пор'є

/ Фото: Reuters

Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах оголосив про своє повернення в спорт на сторінці свого Instagram.

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"Вперше знову на килимках! Який кайф! Вперед, команда! Як каже мій добрий друг Арнольд Шварцнегер: "Я повернуся, сучки!" Повернусь із помстою! Дякую всім моїм лікарям та моїй команді за те, що так скоро після операції я опинився в строю! Є над чим працювати, але робота це те, чим я відомий. Приготуйтеся до найбільшого повернення в історії спорту!", – підписав свій пост ірландський боєць.

Нагадаємо, що Конор Макгрегор отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув американський боєць.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

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А нещодавно ми повідомляли про скандал у який потрапив ірландець. Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а після цього закотив вечірку у Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.

Після цього інциденту італійський діджей подав до суду на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

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