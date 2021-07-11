Конор Макгрегор зламав ногу під час бою: легенда ММА не зміг встати і програв

Зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор в Лас-Вегасі в присутності повної арени глядачів програв Дастіну Пор'є. Бій був завершений після яскравого першого раунду

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є / Фото: Getty Images

Несподіване завершення бою в UFC! Конор Макгрегор оступився під час атаки і зламав собі ногу! Підсумок – поразка технічним нокаутом від Дастіна Пор'є в Лас-Вегасі.

Бій Макгрегор – Пор'є пройшов на арені T-Mobile в присутності повного залу глядачів! Бій тривав один раунд. Але яким він був! Здається, бійці показали весь арсенал своїх прийомів і ударів.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Getty Images

Макгрегор зі старту поєдинку зайняв центр октагону і почав викидати багато потужних ударів, більшість – в захист суперника. Багато лоу-кіків у виконанні Конора, бійці працювали на дальньої дистанції в першій половині раунду. Потім Макгрегор пропустив акцентований удар, але легендарному ірландцеві вдався захоплення голови Пор'є.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Getty Images

Макгрегор не зміг розвинути цей успіх, а Дастін вибрався. У партері бійці влаштували рубку ліктями, більшість викинув Пор'є – він пробивав зверху. У кінцівці раунду бійці встали і продовжили бій в стійці.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: бій зупинили після першого раунду / Фото: Getty Images

Конор в атаці пропустив удар назустріч, оступився і впав. Його врятував гонг, але травма не дозволила продовжити поєдинок.

Конор Макгрегор зламав ногу в бою UFC / Фото: Reuters

Відео – як Конор зламав ногу:

Як Конор і Пор'є билися раніше:

2014 рік, Лас-Вегас. Вперше шляхи бійців перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є. 2021 рік, Абу-Дабі. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Reuters

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є. Кілька фактів:

У Конора Макгрегора понад 40 мільйонів підписників в Instagram

понад 40 мільйонів підписників в Instagram У Дастіна Пор'є трохи більше 3 мільйонів підписників в Instagram

трохи більше 3 мільйонів підписників в Instagram Статистика Конора в MMA: 22 перемоги і 6 поразок

Статистика Пор'є в MMA: 28 перемог і 6 поразок

32-річний Макгрегор народився в Ірландії, зріст – 172.72 см

32-річний Пор'є народився в США, зріст – 175.26 см