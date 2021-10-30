Наразився щелепою на коліно: страшний нокаут в Еміратах (відео)

У другому раунді Амірхані на прізвисько Містер Фінляндія спробував пройти в ноги Лерону "Диву" Мерфі, але наразився на жорсткий зустрічний удар коліном у щелепу і опинився в глибокому нокауті.
Лікарі, що вибігли в клітку на Бійцівському острові, кілька хвилин відкачували Амірхані, перш ніж привели його до тями, і той зумів стати на ноги.
Зазначимо, що для Мерфі це вже 11-й виграш у змішаних єдиноборствах – він жодного разу не програвав і лише одного разу звів свій поєдинок унічию.
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Позаяк Амірхані зазнав сьомої поразки за 16 перемог.
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