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Нарвался челюстью на колено: страшный нокаут в Эмиратах (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 октября, 19:35
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Жутким нокаутом завершился поединок британца Лерона Мерфи против финна иранского происхождения Маквана Амирхани на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби
Нокаут в бою Мерфи vs Амирхани
Нокаут в бою Мерфи vs Амирхани / Фото: Getty Images

Во втором раунде Амирхани по прозвищу Мистер Финляндия попытался пройти в ноги Лерону "Чуду" Мерфи, но нарвался на жесткий встречный удар коленом в челюсть и оказался в глубоком нокауте.

Выбежавшие в клетку на Бойцовском острове врачи несколько минут откачивали Амирхани, прежде чем привели его в чувство, и тот сумел встать на ноги.

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Отметим, что для Мерфи это уже 11-й выигрыш в смешанных единоборствах – он ни разу не проигрывал и лишь раз свел свой поединок вничью.

Тогда как Амирхани потерпел седьмое поражение при 16 победах.

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