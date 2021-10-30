Нарвался челюстью на колено: страшный нокаут в Эмиратах (видео)

Во втором раунде Амирхани по прозвищу Мистер Финляндия попытался пройти в ноги Лерону "Чуду" Мерфи, но нарвался на жесткий встречный удар коленом в челюсть и оказался в глубоком нокауте.
Выбежавшие в клетку на Бойцовском острове врачи несколько минут откачивали Амирхани, прежде чем привели его в чувство, и тот сумел встать на ноги.
Отметим, что для Мерфи это уже 11-й выигрыш в смешанных единоборствах – он ни разу не проигрывал и лишь раз свел свой поединок вничью.
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Тогда как Амирхани потерпел седьмое поражение при 16 победах.
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