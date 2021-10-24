Пришлось вызывать врача: сын Холифилда уничтожил очередного соперника

Холифилд-младший активно начал поединок, а во втором раунде довел дело до победы. Он нанес точный удар левым хуком, а затем еще добавил с правой, пока соперник падал на канвас.
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Нокаут оказался достаточно серьезным. Рефери не стал отсчитывать до 10, а затем подозвал к себе врача.
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Эван одержал восьмую победу в профи и шестую – нокаутом. Для его соперника это поражение стало четвертым при шести победах.
Ранее стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри. Легендарный промоутер Боб Арум проанонсировал будущий поединок своего клиента Тайсона Фьюри.
Также Боб Арум посоветовал Джошуа не встречаться с Усиком – будет только хуже. Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что в реванше Александр Усик снова победит Джошуа.