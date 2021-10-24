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Пришлось вызывать врача: сын Холифилда уничтожил очередного соперника

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 08:51
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Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда Эван одержал восьмую подряд победу на профессиональном ринге. Уже во втором раунде он нокаутировал Чарльза Стэнфорда
Эван Холифилд нокаутировал Чарльза Стэнфорда
Эван Холифилд нокаутировал Чарльза Стэнфорда

Холифилд-младший активно начал поединок, а во втором раунде довел дело до победы. Он нанес точный удар левым хуком, а затем еще добавил с правой, пока соперник падал на канвас.

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Нокаут оказался достаточно серьезным. Рефери не стал отсчитывать до 10, а затем подозвал к себе врача.

Эван одержал восьмую победу в профи и шестую – нокаутом. Для его соперника это поражение стало четвертым при шести победах.

Ранее стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри. Легендарный промоутер Боб Арум проанонсировал будущий поединок своего клиента Тайсона Фьюри.

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Также Боб Арум посоветовал Джошуа не встречаться с Усиком – будет только хуже. Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что в реванше Александр Усик снова победит Джошуа.

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