Ждем продолжения мегафайта! Стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри

Легендарный промоутер Боб Арум проанонсировал будущий поединок своего клиента Тайсона Фьюри

Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Джонс или Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Ждать следующего боя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC осталось совсем недолго. Но к сожалению, соперником Цыганского короля будет не украинец Александр Усик.

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89-летний глава компании Top Rank рассчитывает организовать бой Фьюри в марте следующего года, а соперником его клиента станет Диллиан Уайт или Джозеф Джойс.

"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он определенно не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз? Я мог бы предположить, что, наверное, в марте. Уайт не является обязательным претендентом. Он обязан драться с Отто Валлином, а там посмотрим. Но опять же, я бы хотел, чтобы в марте Фьюри провел бой в Великобритании, и я думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс. Я не думаю, что могут возникнуть проблемы с организацией боя Фьюри в Великобритании", – цитирует Боба Арума boxing247.com.

Джойс, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что Джозеф Джойс – непобедимый британский боксер-профессионал, провел 13 боев на профи-ринге. Он ни разу не проиграл, а 12 поединков закончились нокаутом. По мнению со-промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, именно в Джонсе Тайсон видит главную угрозу своему величию.

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Джо Джойс / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября. Британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча.

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Напомним, что на кону боя Уайт – Валлин должен был бы оказаться статус обязательного претендента на титул WBC, который в недавней рубке с Деонтеем Уайлдером отстоял Тайсон Фьюри.