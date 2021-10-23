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Ломаченко его так не бил: Лопесу врезал самый сильный человек планеты

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 октября, 17:17
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Теофимо Лопес обменялся жесткими ударами со знаменитым исландским стронгменом – Хафтором Бьернссоном, известным по роли Горы из "Игры престолов"
Лопес и Бьернссон
Лопес и Бьернссон / Фото: Instagram

Обидчик Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес проверил свой пресс во время челленджа с Хафтором Бьернссоном.

Этот исландец известен миру как Гора из "Игры престолов". Также он выигрывал соревнования на звание самого сильного человека планеты World's Strongest Man-2018 и Arnold Strongman Classic в 2018-2020 годах.

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Для сравнения, Лопес – чемпион мира в весе до 61.2 кг, а вес исландца – 156 кг. Классическое – Давид против Голиафа.

Несмотря на такую разницу в габаритах, Лопес достойно выдержал удар Горы кулаком по прессу – устоял, выдохнул и признал: "Хорошенько ты мне врезал".

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А вот Хафтору Бьернссону, судя по его выражению лица, после удара миниатюрного Лопеса было больнее.

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Напомним, год назад Лопес одолел Ломаченко единогласным решением судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко – Лопес
Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Свой следующий бой Теофимо проведет 27 ноября с австралийцем Джорджем Камбососом.

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

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