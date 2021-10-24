Довелося викликати лікаря: син Холіфілда знищив чергового суперника

Син легендарного боксера Евандера Холіфілда Еван здобув восьму поспіль перемогу на професійному рингу. Уже в другому раунді він нокаутував Чарльза Стенфорда

Еван Холіфілд нокаутував Чарльза Стенфорда

Холіфілд-молодший активно почав поєдинок, а в другому раунді довів справу до перемоги. Він завдав точного удару лівим хуком, а потім ще додав з правої, поки суперник падав на канвас.

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Нокаут виявився досить серйозним. Рефері не став відраховувати до 10, а потім покликав до себе лікаря.

Еван здобув восьму перемогу в профі і шосту – нокаутом. Для його суперника ця поразка стала четвертою при шести перемогах.

Раніше стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі. Легендарний промоутер Боб Арум проанонсував майбутній поєдинок свого клієнта Тайсона Ф'юрі.

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Також Боб Арум порадив Джошуа не зустрічатися з Усиком – буде тільки гірше. Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що в реванші Олександр Усик знову переможе Джошуа.