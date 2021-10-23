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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чекаємо продовження мегафайту! Стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 жовтня, 16:55
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Легендарний промоутер Боб Арум проанонсував майбутній поєдинок свого клієнта Тайсона Ф'юрі
Наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Джонс або Вайт
Наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Джонс або Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Чекати наступного бою чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC залишилося зовсім недовго. Але на жаль, суперником Циганського короля буде не українець Олександр Усик.

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89-річний голова компанії Top Rank розраховує організувати бій Ф'юрі в березні наступного року, а суперником його клієнта стане Ділліан Вайт або Джозеф Джойс.

"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз? Я міг би припустити, що, напевно, в березні .

Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося.

Але знову ж таки, я б хотів, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Великобританії, і я думаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс. Я не думаю, що можуть виникнути проблеми з організацією бою Ф'юрі в Великобританії", – цитує Боба Арума boxing247.com.

Джойс, Усик і Ф'юрі
Джойс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що Джозеф Джойс – непереможний британський боксер-професіонал, провів 13 боїв на профі-рингу. Він жодного разу не програв, а 12 поєдинків закінчилися нокаутом. На думку спів-промоутера Ф'юрі Френка Воррена, саме у Джонсі Тайсон бачить головну загрозу своїй величі.

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Джо Джойс
Джо Джойс / Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Ділліан Вайт не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня. Британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через пошкодження плеча.

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Нагадаємо, що на кону бою Вайт – Валлін мав би опинитися статус обов'язкового претендента на титул WBC, який у недавній рубці з Деонтеєм Вайлдером відстояв Тайсон Ф'юрі.

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