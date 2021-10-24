Хуже было только у Кличко: боец с ужасным рассечением нокаутировал соперника

Чемпион промоушена по кикбоксингу GLORY Рико Верховен провел десятую защиту титула и третий бой против Джамала Бен Саддика на турнире Collision 3

Рико Верховен VS Виталий Кличко

В первом бою между собой 10 лет назад Бен Саддик победил Верховена техническим нокаутом во втором раунде. Шесть лет спустя Рико взял реванш в пятом раунде. Третий бой также не прошел всю дистанцию.

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Уже в стартовых раундах бойцы получили серьезные повреждения. У Бен Саддика открылось рассечение на голени, а у Верховена появилась ужасная гематома и рассечение под глазом.

Сразу вспомнилось рассечение Виталия Кличко в поединке против Леннокса Льюиса. Тогда бой пришлось остановить досрочно. А здесь рефери позволил бойцам драться после осмотра медиками.

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Развязка боя наступила в четвертом раунде. Верховен набросился на соперника с серией ударов, Бен Саддик уже не мог защищаться, но от нокаута его спас рефери.