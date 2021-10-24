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Гірше було тільки у Кличко: боєць з жахливим розсіченням нокаутував суперника

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 жовтня, 12:19
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Чемпіон промоушену з кікбоксингу GLORY Ріко Верховен провів десятий захист титулу і третій бій проти Джамала Бен Саддіка на турнірі Collision 3
Ріко Верховен VS Віталій Кличко
Ріко Верховен VS Віталій Кличко

У першому бою між собою 10 років тому Бен Саддік переміг Верховена технічним нокаутом у другому раунді. Шість років по тому Ріко взяв реванш у п'ятому раунді. Третій бій також не пройшов всю дистанцію.

Читайте також: Вбив суперника ударом в голову: відео жахливої трагедії на рингу

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Уже в стартових раундах бійці отримали серйозні пошкодження. У Бен Саддіка відкрилося розсічення на гомілці, а у Верховена з'явилася жахлива гематома і розсічення під оком.

Відразу згадалося розсічення Віталія Кличка в поєдинку проти Леннокса Льюїса. Тоді бій довелося зупинити достроково. А тут рефері дозволив бійцям битися після огляду медиками.

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Розв'язка бою наступила в четвертому раунді. Верховен накинувся на суперника з серією ударів, Бен Саддік вже не міг захищатися, але від нокауту його врятував рефері.

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