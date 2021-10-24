24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Внук Мухаммеда Али забил соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 09:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш одержал вторую победу на профессиональном ринге. Бой против Джеймса Уэстли не продлился и трех раундов
Нико Али Уолш одержал вторую победу в карьере
Нико Али Уолш одержал вторую победу в карьере / Фото: Twitter

За 10 секунд конца второго раунда Али Уолш отправил соперника в нокдаун. Тот встал и почти сразу же прозвучал гонг.

Читайте также: Ломаченко его так не бил: Лопесу врезал самый сильный человек планеты

Реклама

В третьем раунде Уэстли снова оказался на канвасе после двоечки в исполнении Али-младшего. Боксер поднялся на ноги и готов был продолжать бой, но его угол выбросил белое полотенце.

Нико Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука. Он дебютировал в профи 15 августа этого года.

Реклама

Напомним, что сегодня ночью сын Холифилда уничтожил очередного соперника: пришлось вызывать врача. Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда Эван одержал восьмую подряд победу на профессиональном ринге. Уже во втором раунде он нокаутировал Чарльза Стэнфорда.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

Сегодня

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Сегодня

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Львов
12
8:20
7
14
Минай
10
6:12
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Воскресенье, 24 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять