Внук Мухаммеда Али забил соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш одержал вторую победу на профессиональном ринге. Бой против Джеймса Уэстли не продлился и трех раундов

Нико Али Уолш одержал вторую победу в карьере / Фото: Twitter

За 10 секунд конца второго раунда Али Уолш отправил соперника в нокдаун. Тот встал и почти сразу же прозвучал гонг.

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В третьем раунде Уэстли снова оказался на канвасе после двоечки в исполнении Али-младшего. Боксер поднялся на ноги и готов был продолжать бой, но его угол выбросил белое полотенце.

Нико Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука. Он дебютировал в профи 15 августа этого года.

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Напомним, что сегодня ночью сын Холифилда уничтожил очередного соперника: пришлось вызывать врача. Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда Эван одержал восьмую подряд победу на профессиональном ринге. Уже во втором раунде он нокаутировал Чарльза Стэнфорда.